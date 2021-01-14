Адвокат Трампа объяснил свои слова о поединке отсылкой к «Игре престолов»

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сделал отсылку к «Игре Престолов», убеждая корреспондента The Hill Бретта Сэмьюэлса в том, что не призывал сторонников главы государства к погрому и насилию. Выдержку из интервью журналист опубликовал у себя в Twitter.

Джулиани вспомнил про «Игру Престолов» как про «документальный сериал о вымышленной средневековой Англии». Он привел в пример момент, когда персонаж-карлик Тирион Ланнистер искал себе чемпиона, который будет сражаться за него. Юрист подчеркнул, что говоря в публичном выступлении о «суде поединком», имел в виду именно легальное столкновение сторон.

«Это не было речью, разжигающей эмоции. (...) Очень типично для лживой прессы вырывать слова из контекста», — заявил Джулиани, имея в виду трактовку его слов как призыв идти на штурм Капитолия.

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Как отмечает The Hill, по мнению адвоката, президент не несет ответственности за произошедшее в Вашингтоне вскоре после его речи, а штурм — это провокация антифашистских движений. ФБР, в свою очередь, уже отметило, что это маловероятная версия.

Ранее 14 января Трамп заявил, что его подлинные единомышленники не могут поддерживать политическое насилие и обижать своих сограждан. Кроме того, они не способны нападать на полицейских или проявлять неуважение к «великому американскому флагу». Трамп подчеркнул, что все виновные в беспорядках в Вашингтоне будут привлечены к ответственности.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Протесты привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и проголосовали за его импичмент в палате представителей Конгресса. Теперь резолюция об импичменте будет направлена в сенат. Прошлая попытка демократов объявить импичмент президенту-республиканцу потерпела неудачу именно на этом этапе. Кроме того, существует возможность, что верхняя палата попросту не успеет проголосовать по инициативе до истечения президентский полномочий Трампа 20 января.

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