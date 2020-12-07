Адвокат Трампа заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокат Руди Джулиани заразился коронавирусом. Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, Джулиани сдал положительный тест на «китайский вирус». Американский лидер пожелал «лучшему мэру в истории Нью-Йорка» скорейшего выздоровления, чтобы тот мог продолжить работу над разоблачением самых бесчестных выборов в истории США.

Ранее Джулиани заявил о возможной «краже» выборов в десятке штатов. Он добавил, что голосование было основано на фальшивых голосах, и для Трампа было бы «неправильно» признавать свое поражение.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.