Миллиардер Джордж Сорос финансирует марскистские организации и поддерживает демократические силы в разных регионах США, способствуя таким образом разжиганию беспорядков. Об этом заявил адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в интервью RT.

Джулиани затронул эту тему, обсуждая погромы, учиненные марксистской организацией Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») — по его словам, она не помогает борьбе за права афроамериканцев, а, напротив, вредит их предприятиям по всей стране. Он указал на случай, когда полиция не вмешивалась в массовый грабеж в Филадельфии, а также обвинил Сороса в причастности к этому конкретному инциденту.

«Все дело в том, что в Филадельфии есть окружной прокурор, который был поставлен Джорджем Соросом, из всех дел разбирает только половину, а к преступникам относится лучше, чем к людям, ни в чем не повинным. И есть мэр, который не позволяет полиции задерживать погромщиков», — заявил Джулиани.

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Он подчеркнул, что Сорос выделял деньги и BLM, и кандидатам в окружные прокуроры в 27 регионах — и это привело на должности «полных идиотов, которые не ведут уголовного преследования и отпускают преступников на свободу». По мнению Джулиани, миллиардер несет ответственность за рост преступности и продвижение анархии в Филадельфии.

В конце прошлого года Джулиани называл ставленниками Сороса послов США на Украине. Незадолго до этого украинское издание «Вести» назвало Джорджа Сороса вторым по влиятельности человеком на Украине в уходящем году. Авторы рейтинга подчеркнули, что миллиардер оказывает на украинскую политику большое влияние с помощью десятков организаций, которые он спонсирует.

Генеральная прокуратура признала фонды «Открытое общество» и «Содействие», которые входят в «Фонд Сороса», нежелательными организациями на территории России в ноябре 2015 года.