Алиев назвал Пашиняна ставленником Сороса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна ставленником американского миллиардера Джорджа Сороса. Запись эфира доступна на YouTube.

«Сегодня в Армении существует режим Сороса. Переворот, который не удался в Белоруссии, удался два года назад в Ереване. Сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна — это ставленник Сороса. Это человек, который сделал очень много обещаний и который не может их выполнить», — заявил Алиев.

По его мнению, Армения находится в кризисе, ее властям была нужна «заваруха», чтобы отвлечь внимание населения, поэтому они напали на Азербайджан 27 сентября.

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Алиев также напомнил, что за два дня до начала конфликта в Ереване был арестован лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения».

«Диктаторский, деспотичный режим Пашиняна ликвидировал все оппозиционное поле у себя в стране и сейчас демонстрирует агрессию по отношению к азербайджанскому народу», — заключил Алиев.

27 сентября начались вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор. Стороны обвинили друг друга в провокации.