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Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

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Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани

Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине. Такое мнение высказал в интервью журналу New York Рудольф Джулиани, личный адвокат президента Дональда Трампа.

Юрист рассказал журналисту издания, что Сорос, создатель сети благотворительных организаций, «контролировал» посла Мари Йованович, отстраненную Трампом за нелояльность. «Все четверо послов были его ставленниками. К тому же он нанимал агентов ФБР», — заявил Джулиани.

Адвокат подчеркнул, что его критику Сороса нельзя назвать проявлением антисемитизма. «Его с трудом можно назвать евреем. (...) Он не ходит в синагогу, он не поддерживает Израиль, он — враг Израиля. (...) Он ужасный человек», — сказал Джулиани.

13 декабря украинское издание «Вести» назвало Джорджа Сороса вторым по влиятельности человеком на Украине в уходящем году. Авторы рейтинга подчеркнули, что миллиардер оказывает на украинскую политику большое влияние с помощью десятков организаций, которые он спонсирует.

Генеральная прокуратура признала фонды «Открытое общество» и «Содействие», которые входят в «Фонд Сороса», нежелательными организациями на территории России в ноябре 2015 года.

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