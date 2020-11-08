Адвокат Трампа заявил о краже выборов в десятке штатов

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о возможной «краже» выборов в десятке штатов. Такое мнение он выразил в эфире Fox News, передает РИА Новости.

«Эти выборы были украдены по крайней мере в трех-четырех штатах, а возможно — в десяти», — заявил юрист, пояснив, что выборы были основаны на фальшивых голосах.

По его словам, для Трампа было бы «неправильно» признавать свое поражение.

Ранее Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам. Также он выразил готовность признать поражение на выборах в случае, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.