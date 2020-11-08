Трамп заявил о письменных доказательствах нарушений на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его команды есть письменные доказательства нарушений при проведении выборов главы государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения. Мы видим ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании», — отметил Трамп, заявив, что выборы были украдены.

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Ранее стало известно, что советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах. О том, как отреагировал Трамп на предложение своего советника не сообщалось.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.