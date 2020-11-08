Зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах

Советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника CNN.

О том, как отреагировал Трамп на предложение своего советника не сообщается. Американский лидер ранее называл среди условий для признания поражения на выборах безуспешность юридических процессов, начатых его штабом.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.