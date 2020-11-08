Байден задумал отменить ряд указов Трампа

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден задумал отменить ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Так, Байден планирует вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо этого, по данным источников издания, Байден хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, а также восстановить программу, позволяющую людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.

Издание также отмечает, что главные советники Байдена месяцами работали над тем, как лучше всего реализовать его предвыборный план, и даже собрали книгу из его предвыборных обещаний, на основе которых принимать те или иные решения.

Ранее Байден в ходе своего выступления с обращением к американскому народу пообещал вернуть Соединенным Штатам уважение в мире. Также он заявил о намерении объединить общество и добиваться лидерства Америки в мире.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».