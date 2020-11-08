Результаты выборов президента назвали «новым днем для Америки»

Камала Харрис, которая согласно прогнозам американских СМИ, избрана вице-президентом США, во время выступления в Делавэре поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах. Трансляция ведется на сайте ABC News.

«Я знаю, что последние несколько месяцев были сложными — горе, печаль, боль, волнения. страдания. Но мы все стали свидетелями вашего мужества, вашей стойкости и щедрости вашего духа», — сказала она. Харрис назвала результаты выборов президента «новым днем для Америки».

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

Байден станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером, сообщал CNN.

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».

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