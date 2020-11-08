Байден пообещал вернуть США уважение в мире

Демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу на выборах президента США, в ходе своего выступления с обращением к американскому народу пообещал вернуть Соединенным Штатам уважение в мире. Трансляцию ведет телеканал ABC News.

«Я претендовал на этот пост, чтобы восстановить душу Америки, перестроить суть этой нации - средний класс. И сделать так, чтобы Америку вновь уважали в мире», — заявил Байден.

Кроме того, Джо Байден обратился к избирателям Трампа, призвав их «дать друг другу шанс». Он отметил, что сторонники Трампа — не враги, поскольку они тоже американцы. «Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться друг к другу опять. И чтобы достичь прогресса, надо перестать относиться к нашим оппонентам как к нашим врагам», — сказал он.

Также он заявил о намерении объединить общество и добиваться лидерства Америки в мире.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».