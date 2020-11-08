Политологи спрогнозировали новые санкции против России в случае победы Байдена

Политологи спрогнозировали новые санкции против России в случае окончательной победы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. Мнения экспертов приводит РИА Новости.

Также можно ожидать ослабления торговой войны с Китаем, считают политологи.

«Что касается китайского направления, Байден и группы, которые привели его к власти, будут добиваться того, чтобы так называемая торговая война с Китаем была прекращена или велась в более мягкой форме. В отношении России будет продолжать применяться санкционное воздействие», — сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он напомнил, что Байден еще не победил, а Трамп намерен бороться в суде. По словам Мухина, это ставит под вопрос легитимность президентства Байдена.

Байден в любом случае не одержит над Трампом убедительной победы, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Байден не вынес Трампа ногами вперед, не взял ни Техас, ни Флориду, общая разницу голосов в пределах одного миллиона при потерянных триста плюс тысяч бюллетеней. В этом случае, как правило, отсутствие легитимности президенты компенсируют активной внешней политикой, причем обычно она является жесткой», — отметил он и добавил, что демократ уже обещал более жесткие санкции в отношении России.

Также, по словам Абзалова, при Байдене «активизируется украинское направление», так как тот поддерживал хорошие отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.