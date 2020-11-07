В Совфеде высказались о победителе на выборах в США

В Совете Федерации высказались о победителе на президентских выборах в США. Свое мнение выразил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Косачев напомнил, что официальных результатов еще нет, а также не исключил судебные разбирательства, которые уже анонсировала команда кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Что лишний раз подтверждает: нет однозначного, безоговорочного и убедительного победителя. Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить о том, что вся Америка за его спиной», — отметил он.

По словам Косачева, с победой Байдена можно ждать «реванша всех не консервативных сил во всем мире». «Это значит — больше русофобии в Европе, больше смертей в Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях», — предупредил он.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.