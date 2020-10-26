В Совфеде отреагировали на заявление Байдена о российской угрозе

Любой кандидат в президенты США в современной обстановке использует в своей программе «российскую угрозу», заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова Джо Байдена о России как о главном враге США. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 26 октября.

По словам сенатора, Вашингтон пока видит в Китае больше экономическую угрозу, однако ее легко могут превратить в военную. Косачев напомнил, что так США поступили с «нефтяными» странами Ближнего Востока.

Ранее кандидат в президенты США, демократ Джо Байден заявил, что Москва является для США «главной угрозой для нашей безопасности и союзов», а Пекин — «основным конкурентом».

Американские политики неоднократно называли Россию угрозой. 17 сентября глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США.

По его словам, оба государства модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.