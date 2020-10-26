Байден назвал Россию главным врагом США

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден назвал свою позицию по России и Китаю. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Москва является для США «главной угрозой для нашей безопасности и союзов», а Пекин — «основным конкурентом». «В зависимости от того, как мы будем выстраивать отношения, станет понятно, конкуренты мы или окажемся в состоянии более серьезного противостояния, связанного с силой», — сказал он.

В ходе предвыборных дебатов Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа щенком президента России Владимира Путина. По мнению демократа, Трамп не может сказать Путину что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». Так Байден прокомментировал материал The New York Times о том, что Россия якобы вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство американских военнослужащих. Позднее эта информация не получила подтверждения.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.