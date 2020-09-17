Пентагон назвал Россию и Китай главными соперниками США

Глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, оба государства модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве. «Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это», — сказал Эспер.

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».