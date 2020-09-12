В США увидели угрозу в союзе России и Китая

Союз России и Китая представляет угрозу для США, заявил обозреватель американского журнала National Interest Дуг Бэндоу.

По его словам, российская сторона обладает мощной армией, а китайская — сильной экономикой. Бэндоу выразил уверенность, что санкции Соединенных Штатов, которые были введены против Москвы, инициировали процесс сближения России и КНР.

«Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — пишет обозреватель.

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».