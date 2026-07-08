Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 8 июля 2026Экономика

Мосбиржа решила повысить доверие к себе с помощью ИИ

Мосбиржа поищет признаки манипулирования рынком с помощью искусственного интеллекта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stock 4you / Shutterstock / Fotodom

Поиски признаков манипулирования рынком на Мосбирже планируется передать искусственному интеллекту (ИИ), который будет глубоко интегрирован в рабочие процессы на всех этапах. Об этом рассказали представители площадки, пишет Forbes.

По их словам, подход позволит отслеживать сигналы автоматизированного анализа сотен тысяч сделок и связанных метрик взаимной торговли, комбинировать результаты проверок на предмет скоординированных действий рыночных агентов и предоставлять данные для дальнейшего рассмотрения специалистами.

В Мосбирже надеются, что таким образом удастся повысить качество внутреннего контроля и, соответственно, доверие добросовестных участников рынка к торгам.

Старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса площадки Ирина Грекова назвала внедрение ИИ одним из ключевых направлений повышения прозрачности рынка, которое должно дать результат в течение одного-двух лет.

Ранее сообщалось, что на фоне нарастающего пессимизма инвесторов относительно перспектив российского фондового рынка индекс Мосбиржи падает 18-ю неделю подряд. Накануне, 7 июля, он опускался до 2117,5 пункта, что стало минимумом с декабря 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ сделали заявление о детонации снарядов в Вишневом

    Артемий Лебедев назвал самый полезный навык на свете

    В бомбардирской гонке ЧМ-2026 появился новый фаворит

    В России отреагировали на призыв премьера Дании обеспечить «победу Украины»

    Навроцкий вежливо побеседовал с Зеленским

    Подложенная педофилу 12-летняя россиянка оказалась жертвой педофильской секты

    Заваленные мусором берега популярного у россиян курорта Турции попали на видео

    Трамп нашел общий язык с женой Мерца

    Женщина высосала яд из руки мужа и отравилась сама

    52-летняя российская актриса снялась в необычном виде и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok