Мосбиржа решила повысить доверие к себе с помощью ИИ

Мосбиржа поищет признаки манипулирования рынком с помощью искусственного интеллекта

Поиски признаков манипулирования рынком на Мосбирже планируется передать искусственному интеллекту (ИИ), который будет глубоко интегрирован в рабочие процессы на всех этапах. Об этом рассказали представители площадки, пишет Forbes.

По их словам, подход позволит отслеживать сигналы автоматизированного анализа сотен тысяч сделок и связанных метрик взаимной торговли, комбинировать результаты проверок на предмет скоординированных действий рыночных агентов и предоставлять данные для дальнейшего рассмотрения специалистами.

В Мосбирже надеются, что таким образом удастся повысить качество внутреннего контроля и, соответственно, доверие добросовестных участников рынка к торгам.

Старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса площадки Ирина Грекова назвала внедрение ИИ одним из ключевых направлений повышения прозрачности рынка, которое должно дать результат в течение одного-двух лет.

Ранее сообщалось, что на фоне нарастающего пессимизма инвесторов относительно перспектив российского фондового рынка индекс Мосбиржи падает 18-ю неделю подряд. Накануне, 7 июля, он опускался до 2117,5 пункта, что стало минимумом с декабря 2022 года.

