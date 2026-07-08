Трамп привез в Анкару сотрудников для сбора его биологических отходов

Guardian: Трамп привез в Анкару сотрудников, которые собирают его биологические отходы

Президент США Дональд Трамп привез на саммит НАТО в Анкаре делегацию из 1400 человек, включая сотрудников, которые собирают его биологические отходы. Об этом сообщает The Guardian.

«[Это] стандартный протокол, призванный предотвратить анализ этих материалов другими странами для получения разведывательной информации о его здоровье», — говорится в материале.

Как отмечает издание, тот факт, что США приедут в таком большом количестве, воспринимается с облегчением, учитывая, что Трамп заигрывал с идеей выхода из НАТО, в том числе на саммите альянса в 2018 году.

Ранее Трамп признался, что не приехал бы на саммит НАТО в Анкаре, если бы он не проходил в Турции. Он отметил, что посетил мероприятие из-за «своего друга», турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.