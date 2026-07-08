Раскрыта тайна 400 золотых монет с морского дна

Ученые раскрыли тайну золотых монет, найденных у берегов Англии 30 лет назад

Сокровища, найденные у берегов Англии 30 лет назад, перевозило голландское торговое судно Dom van Keulen. Об этом стало известно Popular Mechanics.

В 1995 году дайверы нашли на глубине 18 метров около 400 золотых монет. Там же на дне лежали золотой самородок, рыбовидный лот, пушки, якоря и фрагменты корабля. Ученым удалось определить, что монеты представляют собой дукаты марокканской чеканки из чистого африканского золота. При этом долгое время они никак не могли установить название судна, которое потерпело крушение с таким кладом.

Тайну раскрыли благодаря оловянной миске и ложке, найденным рядом с монетами. Оказалось, что они были изготовлены в Голландии. Воспользовавшись этой зацепкой, историк Иэн Фрил нашел в архивах запись о торговом судне Dom van Keulen.

В 1633 году оно перевозило девять тысяч дукатов, селитру, козьи шкуры и гуммиарабик, но попало в сильный шторм. Большую часть груза удалось спасти, но некоторые сокровища пошли ко дну вместе с кораблем.

Ранее сообщалось, что у берегов Багамских островов исследователи нашли затонувший корабль легендарного «Короля пиратов» Генри Эвери. Экспедиция работала в водах, кишащих акулами.

