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18:47, 9 июня 2026Из жизни

В кишащих акулами водах нашли корабль легендарного «Короля пиратов»

У берегов Нассау нашли затонувший корабль «Короля пиратов»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Wreckwatch TV

У берегов Багамских островов исследователи нашли затонувший корабль легендарного «Короля пиратов» Генри Эвери. Об этом сообщает Daily Star.

Экспедиция работала у берегов Нассау, который когда-то был знаменитым пиратским убежищем. Исследовать дно было крайне опасно, поскольку воды в этом районе кишат агрессивными акулами. Еще до погружения команда заметила, как хищники кружат вокруг лодки. Одно из мест крушений охраняла особенно крупная акула, но археологи все же рискнули.

На дне они обнаружили корабельные доски, стеклянные бутылки, глиняные курительные трубки, точильный камень для пиратских сабель и 25 свинцовых пуль для мушкетов. Среди находок также были железная пушка и несколько «поворотных орудий», которые пираты использовали для быстрой стрельбы и удержания захваченных судов.

Особый интерес вызвали обгоревшие остатки корабля Fancy — 46-пушечного флагмана Генри Эвери. В 1695 году он и его люди напали на суда падишаха Империи Великих Моголов и скрылись с сокровищами на десятки миллионов долларов. В результате Англия оказалась на пороге войны и пыталась уладить международный скандал, пообещав за поимку Эвери огромную награду. Несмотря на это, пират сумел ускользнуть.

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Всего археологам удалось найти шесть затонувших кораблей. Три из них напрямую связаны с так называемым золотым веком пиратства (конец XVII — начало XVIII века), когда разбоем промышляли такие легендарные головорезы, как Черная Борода и Калико Джек Рэкхем.

Ученые уверены, что найденное — лишь малая часть того, что скрывают воды. Исследовательская группа продолжит поиски новых артефактов.

Ранее сообщалось, что международная команда археологов нашла несколько затонувших кораблей у берегов греческого острова Карпатос. Возраст одного их них оценивается в 2600 лет.

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