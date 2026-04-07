Найдено 2600-летнее кладбище кораблей

У острова Карпатос нашли древнее кладбище кораблей

Международная команда археологов нашла несколько затонувших кораблей у берегов греческого острова Карпатос. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Греции.

На дне Эгейского моря обнаружили четыре древних корабля, чей возраст оценивается в 2600 лет, и одно судно, изготовленное в начале XIX века. Водолазам пришлось совершить более 120 погружений на глубину от 3 до 45 метров, чтобы изучить кладбище кораблей. Среди обломков они также нашли многочисленные амфоры, а также следы портовой инфраструктуры и более 20 византийских якорей.

Исследования проводились в северной части Карпатоса и вокруг близлежащего островка Сария. Основное внимание уделялось тем местам, где раньше находились Врикус и Нисирос — города, входившие в легендарный Карпатосский Тетраполис. О нем писал древнегреческий историк Страбон в своем главном труде «География».

Ранее сообщалось, что два американских археолога установили местоположение португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году. Под толщей песка и ила водолазы обнаружили более трех тысяч артефактов, включая религиозные статуэтки, керамику и золотые монеты с арабской вязью.