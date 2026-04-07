Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:42, 7 апреля 2026Из жизни

Найдено 2600-летнее кладбище кораблей

У острова Карпатос нашли древнее кладбище кораблей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: blue-sea.cz / Shutterstock / Fotodom

Международная команда археологов нашла несколько затонувших кораблей у берегов греческого острова Карпатос. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Греции.

На дне Эгейского моря обнаружили четыре древних корабля, чей возраст оценивается в 2600 лет, и одно судно, изготовленное в начале XIX века. Водолазам пришлось совершить более 120 погружений на глубину от 3 до 45 метров, чтобы изучить кладбище кораблей. Среди обломков они также нашли многочисленные амфоры, а также следы портовой инфраструктуры и более 20 византийских якорей.

Материалы по теме:
Серебро со дна морского Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Серебро со дна морскогоКак устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
26 марта 2021
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019

Исследования проводились в северной части Карпатоса и вокруг близлежащего островка Сария. Основное внимание уделялось тем местам, где раньше находились Врикус и Нисирос — города, входившие в легендарный Карпатосский Тетраполис. О нем писал древнегреческий историк Страбон в своем главном труде «География».

Ранее сообщалось, что два американских археолога установили местоположение португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году. Под толщей песка и ила водолазы обнаружили более трех тысяч артефактов, включая религиозные статуэтки, керамику и золотые монеты с арабской вязью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «До них доходит слишком долго». Почему решение устранить Верховного лидера Ирана стало ошибкой и чем это обернется для США?

    В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

    Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

    Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok