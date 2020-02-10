США назвали Россию и Китай своими главными угрозами на следующий год

Россия и Китай являются основными угрозами для США. Об этом говорится в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год, передает РИА Новости.

На противодействие России Белый дом предлагает выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности.

Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

Агентство поясняет, что предложения по бюджету лишь отражают позицию администрации президента. Утверждает бюджет Конгресс.

9 февраля стало известно, что Трамп захотел резко сократить объем финансовой помощи иностранным государствам. В то же время объем выделяемых средств Украине он хочет оставить на прежнем уровне.

В конце января аналитики управления Конгресса США по бюджету предсказали госдолгу страны рост до рекордного с послевоенного времени уровня. За десятилетие с нынешнего 81 процента по отношению к ВВП госдолг вырастет до 98 процентов. В последний раз на таком уровне он находился в 1946 году. В управлении полагают, что на этом рост не остановится, и к 2049 году госдолг достигнет 180 процентов — максимального показателя за все время.

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