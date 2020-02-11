Россия рассказала о бесполезности всех антироссийских действий США

В министерстве иностранных дел России рассказали о бесполезности всех антироссийских действий США, направленных на уменьшение влияния Москвы в мире. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что у Москвы не вызвало никаких эмоций желание администрации президента США Дональда Трампа выделить средства из бюджета на противодействие Москвы и ее пропагандой. «Никакие санкции, никакие программы, нацеленные на сдерживание России, (...) не сработают, независимо от объемов финансирования», — подчеркнул Рябков.

10 февраля в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы главными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предлагает выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией». Предложения по бюджету лишь отражают позицию администрации президента, его теперь должен утвердить Конгресс.

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