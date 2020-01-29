Госдолгу США предсказали рекордный рост

В ближайшее десятилетие госдолг США ожидает рост до рекордного с послевоенного времени уровня. Такую картину предсказали аналитики управления Конгресса США по бюджету, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
За десятилетие с нынешнего 81 процента по отношению к ВВП госдолг вырастет до 98 процентов. В последний раз на таком уровне он находился в 1946 году. В управлении полагают, что на этом рост не остановится, и к 2049 году госдолг достигнет 180 процентов — максимального показателя за все время.
Одновременно аналитики предсказывают рекордный рост дефицита бюджета. По их расчетам, каждый год расходы бюджета будут на триллион долларов превышать доходы, и в среднем за десятилетие разница будет составлять 1,3 триллиона.
Такая ситуация, сказано в отчете, приведет к повышению инфляции и банковских процентов, которые сейчас в среднем слишком низкие.
Одной из причин изменения ситуации названы действия президента США Дональда Трампа и его экономическая политика, в рамках которой сокращены налоги для корпораций. В ноябре прошлого года государственный долг США достиг 23 триллионов долларов.
Ранее сообщалось, что США выпустят 20-летние облигации в первой половине этого года. С помощью бумаг Минфин намерен снизить бюджетный дефицит, уже превысивший триллион долларов в прошлом году. Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что в Вашингтоне будут искать и другие возможности заимствования.