В ноябре прошлого года Россия крупно вложилась в госдолг США. Общая сумма выросла на 7,4 процента до 11,491 миллиарда долларов, из них 8,512 миллиарда приходятся на краткосрочные бумаги, 2,979 миллиарда — на долгосрочные, свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Россия покупает гособлигации США четвертый месяц подряд. До этого Москва последовательно сокращала вложения — такая динамика началась с апреля 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций, когда возникла угроза ареста вложений.

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В мае 2018-го Россия покинула список крупнейших держателей американского долга, хотя еще в 2013 году вложения достигали 150 миллиардов долларов.

На данный момент больше всего в американских ценных бумагах держит Япония — 1,161 триллиона долларов. Следом идут Китай (1,089 триллиона), Великобритания (326,8 миллиарда), Бразилия (293,4), Ирландия (290). Общий объем вложений в ноябре составлял 6,740 триллиона долларов, из которых 4,102 триллиона принадлежат иностранным центробанкам или государствам.

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