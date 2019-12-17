Россия увеличила вложения в американские облигации

Вложения России в государственные облигации США в октябре увеличились на 622 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Министерства финансов.

Общая сумма российских вложений в американские государственные ценные бумаги составляет примерно 10,7 миллиарда долларов. Из них 8,1 миллиарда составляют краткосрочные бумаги, а остальные 2,6 миллиарда — на долгосрочные.

Россия систематически сокращала вложения в американские облигации с апреля 2018 года. По состоянию на апрель 2019 года они составляли 12,13 миллиарда долларов. Отмечалось, что это стало рекордно низким показателем с 2007 года.

В топ-30 крупнейших держателей американского долга Россия не входит. Самые большие вложения в бумаги США у Японии (1,17 триллиона долларов). На втором месте находится Китай (1,1 триллиона долларов), на третьем — Великобритания (298,6 миллиарда долларов).

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