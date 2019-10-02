Россия променяла США на Китай

Китайские государственные ценные бумаги впервые стали лидером среди активов, в которые размещаются золотовалютные резервы Центробанка, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Объем вложений в китайские облигации достиг 65 миллиардов долларов, что составляет 13,4 процента из общих 487,4 миллиарда золотовалютных резервов ЦБ по состоянию на конец марта (последние доступные данные).

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При этом юань по-прежнему уступает доллару и евро по объему вложений: 14,2 процента в юанях против 23,6 процента в долларах и 30,3 процента в евро. Однако большая часть активов в долларах выпущена не США, а эмитентами других стран, а номинированные в евро активы выпущены разными европейскими странами: Германией (13,2 процента), Францией (11,6 процента), Нидерландами (2,5 процента).

Таким образом, Китай впервые стал лидером именно среди иностранных эмитентов, в государственные бумаги которых вложился российский ЦБ. Первое место с долей 18,2 процента занимает монетарное золото в хранилищах регулятора.

По состоянию на конец марта прошлого года лидером были США — в их бумагах было размещено 29,2 процента российских золотовалютных резервов. Однако затем ЦБ начал активно распродавать казначейские облигации США в пользу золота и бумаг других эмитентов.

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