Сын бесследно исчезнувшей в тайге Усольцевой заявил о запрете участвовать в поисках семьи

Сын исчезнувшей в тайге Усольцевой Баталов заявил о запрете участвовать в поисках

Сын бесследно исчезнувшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Данил Баталов заявил о запрете участвовать в поисках семьи. Его слова приводит aif.ru.

«Я сильно возмущен, что мне не разрешают участвовать в поисках. Почему вдруг сейчас стало нельзя?» — обозначил Баталов.

По его словам, во время последнего выезда он собирался присоединиться к отряду «ЛизаАлерт», однако поисковики предупредили его о необходимости получения специальной справки из Следственного комитета для прохода через кордоны. Однако Баталов заявил, что при попытке получить документ он получил отказ.

«Сказали, что на Белогорье опасно, работают только профессионалы», — пояснил сын Усольцевой.

При этом он напомнил, что принимал участие в октябрьских поисках Усольцевых, а также другого пропавшего туриста, Потаенкова, на территории заповедника «Столбы», где его определяли в ударные группы.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Ранее была названа новая версия пропажи семьи — якобы они могли скрыться под чужой фамилией или попасть в заложники.