Президент ФИФА ответил на оскорбления Мбаппе

Президент ФИФА Джанни Инфантино осудил высказывания сенатора из Парагвая о Килиане Мбаппе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на оскорбления сенатора из Парагвая Селесты Амарильи в адрес форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Слова Инфантино приведены на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Осуждаю расистские высказывания в адрес Килиана Мбаппе, сделанные сенатором из Парагвая Селестой Амарильей. Футбольный мир и общество солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом», — написал Инфантино.

Ранее Амарилья назвала Мбаппе «уродливым камерунцем, который прикидывается французом» и предположила, что самым умным существом, с которым тот когда-либо общался, является шимпанзе. Французский нападающий в ответ назвал Амарилью «отвратительной женщиной», после чего та пригрозила ему судом «за гендерное и политическое насилие» и потребовала извинений.

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0, единственный гол в игре с пенальти забил Мбаппе. В четвертьфинале французы встретятся с командой Марокко. Игра пройдет 9 июля в Фоксборо, США, и начнется в 23:00 по московскому времени.