Помпео счел Китай опаснее России

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай представляет большую угрозу для страны, чем Россия. Об этом сообщает Fox News.

«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая», — ответил политик. Помпео отметил, что Пекин наращивает вооруженные силы. По его словам, Китай внедрился в США так, «как этого не сделала Россия».

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».