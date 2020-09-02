Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

США признали превосходство Китая в трех военных областях. Об этом говорится в опубликованном Пентагоном ежегодном докладе для Конгресса о состоянии вооруженных сил Китая.

Согласно документу, КНР обогнала США в сфере крылатых и баллистических ракет наземного базирования. Китай обладает более чем 1250 ракетами подобного типа с дальностью поражения от 500 до 5,5 тысячи километров. В то время как США располагают лишь ракетами наземного базирования с дальностью поражения от 70 до 300 километров, так как ранее они не могли создавать подобное вооружение из-за ограничений по Договору о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Китай также превзошел Соединенные Штаты в сфере интегрированных систем ПВО. Отмечается, что КНР обладает одной из крупнейших в мире группировок систем «земля-воздух», и во многом это связано с поставками российских систем С-400 и С-300.

Помимо этого, Пекин обошел США по темпам строительства военных кораблей и численности флота. В составе ВМФ Китая 350 кораблей и подводных лодок, а флот США насчитывает лишь 293 боевые единицы.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай представляет большую угрозу для национальной безопасности Америки, чем Россия. Он отметил, что не хочет преуменьшать значение России, так как она представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Однако, по его словам, сейчас угрозы со стороны Китая существенно серьезнее.