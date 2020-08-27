В США ответили на попытку Китая запугать их запуском баллистических ракет

Китай глубоко ошибается, если думает, что запуском баллистических ракет можно каким-либо образом напугать США или их союзников. Соответствующее сообщение спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

К записи Биллингсли прикрепил публикацию в газете South China Morning Post, в которой говорится о том, что КНР пыталась запугать Соединенные Штаты, запустив в сторону Южно-Китайского моря ракеты.

Ранее сообщалось, что Китай запустил баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 после инцидента с вторжением американского разведчика в зону учений. Цели ракет, которые неофициально называют «убийцами авианосцев», были расположены в Южно-Китайском море. В китайских СМИ отметили, что это наглядный ответ Пекина на потенциальные риски, связанные со все более частыми заходами американских военных самолетов и военных судов в упомянутое море.