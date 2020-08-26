Китай запустил «убийц авианосцев» США после вторжения в его запрещенную зону

Китай запустил баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 после инцидента с вторжением американского разведчика в зону учений. Об этом сообщает South China Morning Post.

Одна из ракет, DF-26B, была запущена в северо-западной провинции Цинхай, а другая, DF-21D, взлетела в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Цели ракет, которые неофициально называют «убийцами авианосцев», были расположены в Южно-Китайском море. Источник отметил, что это наглядный ответ Пекина на потенциальные риски, связанные со все более частыми заходами американских военных самолетов и военных судов в упомянутое море.

Накануне самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая. В районе, где проходили маневры самолета, велась учебная стрельба боевыми патронами. По словам представителей Пекина, его действия «создали серьезное препятствие штатным военным учениям Китая», а также нарушили принятые между странами договоренности. Там подчеркнули, что вторжение самолета может привести к инциденту на море или в воздухе. Действия Вашингтона назвали открытой провокацией.

Дальность ракеты DF-26 оценивается в четыре тысячи километров. С такого расстояния оружие способно поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. По этой причине DF-26 в СМИ нередко называется «убийцей Гуама» или «убийцей авианосцев». DF-21D, в свою очередь, единственная в мире противокорабельная баллистической ракетой (дальностью 2 700 километров) также способна за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана американские фрегаты, прибрежные корабли, крейсеры и авианосцы.