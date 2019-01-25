Китай показал пуск «убийцы авианосцев» США

@dafengcao / Twitter

В сети распространилось видео запуска китайской баллистической ракеты средней дальности DF-26. Соответствующий ролик доступен, например, в Twitter.

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Согласно данным Федерации американских ученых, одна из пусковых площадок DF-26, развернутых в последнее время, находится в провинции Внутренняя Монголия (север Китая).

Дальность ракеты DF-26 оценивается в четыре тысячи километров. С такого расстояния оружие способно поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. По этой причине DF-26 в китайских СМИ нередко называется «убийцей Гуама» или «убийцей авианосцев».

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