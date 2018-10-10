США ответили Китаю развертыванием «Духов» на Перл-Харборе

Gung Ho Vids / YouTube

США в ответ на создание Китаем баллистической ракеты средней дальности DF-26 провели первое в истории учебное развертывание на авиабазе Перл-Харбор — Хикэм (Гавайи) тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Соответствующее видео, доступное на YouTube, прокомментировала Popular Mechanics.

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Учения с тремя бомбардировщиками B-2 Spirit проходили с 15 августа по 27 сентября. В них приняли участие около 200 пилотов. Военные отработали взаимодействие B-2 Spirit c малозаметными истребителями пятого поколения F-22 Raptor, которые прикрывали бомбардировщики и выполняли разведку. Также проводилась воздушная и наземная дозаправки B-2 Spirit.

Американское издание отмечает, что подобные мероприятия вызваны созданием КНР ракеты DF-26, способной с расстояния в четыре тысячи километров поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. По этой причине DF-26 в китайских СМИ нередко называется «убийцей Гуама».

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину, каждая из которых получала официальное название одного из американских штатов.

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