Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную зону Китая

Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны КНР.

В северном районе, где американское судно совершило полет, велась учебная стрельба боевыми патронами. По словам представителей ведомства, действия США «создали серьезное препятствие штатным военным учениям Китая», а также нарушили принятые между странами договоренности.

В ведомстве считают, что вторжение самолета может привести к инциденту на море или в воздухе. Действия Вашингтона назвали открытой провокацией.

4 июля США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, чтобы провести учения военно-морских сил. Тогда отмечалось, что их цель — дать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам Вашингтона, что они привержены региональной безопасности и стабильности.

Тогда американские военные заподозрили, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. По их словам, с начала распространения в мире новой инфекции в регионе наблюдается всплеск активности китайского флота. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Пекину нельзя позволять относиться к водам Южно-Китайского моря «как к части своей империи».

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