США откажут Китаю в претензиях на территории в Южно-Китайском море

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон откажет Пекину в претензиях на территории в Южно-Китайском море. Его слова цитирует CNN.

Он отметил, что США хотят сохранить мир и стабильность в регионе, в связи с чем пытаются противостоять попыткам «использовать принуждение или силу для урегулирования споров». «Мир не позволит Пекину использовать Южно-Китайское море, чтобы построить морскую империю. Америка стоит рядом со своими партнерами из стран Юго-Восточной Азии», — подчеркнул Помпео. Он добавил, что вместо поддержания мира Китай пытается «запугать» другие страны.

Представители китайского посольства в США подчеркнули, что такие обвинения неоправданны. По их мнению, Вашингтон «пытается посеять раздор» между странами региона, а сам Китай всего лишь отстаивает свои интересы и морские права.

4 июля США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, чтобы провести учения военно-морских сил. Тогда отмечалось, что их цель — дать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам Вашингтона, что они привержены региональной безопасности и стабильности.

Американские военные заподозрили, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. По их словам, с начала распространения в мире новой инфекции в регионе наблюдается всплеск активности китайского флота. Помпео заявлял, что Пекину нельзя позволять относиться к водам Южно-Китайского моря «как к части своей империи».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



