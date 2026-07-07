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11:21, 7 июля 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор ухудшения качества спермы

ESHRE: Воздействие загрязненного воздуха способно негативно влиять на мужскую фертильность
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Воздействие загрязненного воздуха может менять работу генов, отвечающих за развитие сперматозоидов, что потенциально способно негативно влиять на мужскую фертильность. К такому выводу пришли ученые в одном из крупнейших исследований на эту тему, представленном на ежегодной конференции European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Исследователи проанализировали данные более 2000 мужчин. У 1220 участников изучили метилирование ДНК сперматозоидов — химические изменения, которые регулируют активность генов, не изменяя саму последовательность ДНК. Затем ученые сопоставили эти данные с уровнем воздействия загрязнителей воздуха в течение трех месяцев — именно столько длится процесс формирования сперматозоидов.

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Оказалось, что воздействие смеси загрязнителей связано с 39 изменениями в метилировании ДНК. Наибольшее влияние оказали озон и диоксид азота. Особенно исследователей заинтересовали изменения в гене GNAS, который ранее связывали со снижением качества спермы и нарушениями раннего развития эмбриона. По мнению авторов, такие изменения могут объяснять, почему загрязнение воздуха ассоциируется с проблемами зачатия.

При этом ученые подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь между загрязнением воздуха и бесплодием. Теперь им предстоит выяснить, действительно ли обнаруженные изменения влияют на способность к зачатию, течение беременности и здоровье будущих детей.

Ранее ученые выяснили, что длительное отсутствие эякуляции связано с повреждением ДНК сперматозоидов.

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