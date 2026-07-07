Раскрыт неожиданный фактор ухудшения качества спермы

ESHRE: Воздействие загрязненного воздуха способно негативно влиять на мужскую фертильность

Воздействие загрязненного воздуха может менять работу генов, отвечающих за развитие сперматозоидов, что потенциально способно негативно влиять на мужскую фертильность. К такому выводу пришли ученые в одном из крупнейших исследований на эту тему, представленном на ежегодной конференции European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Исследователи проанализировали данные более 2000 мужчин. У 1220 участников изучили метилирование ДНК сперматозоидов — химические изменения, которые регулируют активность генов, не изменяя саму последовательность ДНК. Затем ученые сопоставили эти данные с уровнем воздействия загрязнителей воздуха в течение трех месяцев — именно столько длится процесс формирования сперматозоидов.

Оказалось, что воздействие смеси загрязнителей связано с 39 изменениями в метилировании ДНК. Наибольшее влияние оказали озон и диоксид азота. Особенно исследователей заинтересовали изменения в гене GNAS, который ранее связывали со снижением качества спермы и нарушениями раннего развития эмбриона. По мнению авторов, такие изменения могут объяснять, почему загрязнение воздуха ассоциируется с проблемами зачатия.

При этом ученые подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь между загрязнением воздуха и бесплодием. Теперь им предстоит выяснить, действительно ли обнаруженные изменения влияют на способность к зачатию, течение беременности и здоровье будущих детей.

Ранее ученые выяснили, что длительное отсутствие эякуляции связано с повреждением ДНК сперматозоидов.