Российская блогерша раскрыла минимальную стоимость жизни в Лос-Анджелесе

Блогерша Nellifornication: На жизнь в Лос-Анджелесе понадобится 5100 долларов в месяц

Уехавшая в США российская блогерша Nellifornication (настоящее имя — Нелли Андерсон) раскрыла минимальную стоимость жизни в Лос-Анджелесе. Ее блогерша назвала в видео, опубликованном на YouTube.

«На базовую жизнь в 2026 году в одном из самых дорогих городов Америки — Лос-Анджелесе — вам потребуется от 5100 до примерно 5500 долларов (от 393 тысяч до 424 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц», — заявила Андерсон.

Блогерша также отметила, что семь лет назад, по ее подсчетам, для проживания в этом городе США требовалось меньше денег. По ее словам, в 2019 году в Лос-Анджелесе можно было жить примерно на 3480 долларов (268 тысяч рублей) в месяц.

Ранее Андерсон рассказала о медицине в США и описала эту сферу словами «что-то с чем-то». Она пояснила, что в Америке сложная система медицинских страховок.