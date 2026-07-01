Уехавшая в США российская блогерша пожаловалась на медицину и назвала ее лотереей

Блогерша из России Nellifornication назвала запутанной систему медицинской страховки в США

Уехавшая в США российская блогерша Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, пожаловалась на особенность медицины в Америке. О ней Андерсон рассказала в ролике, выложенном на YouTube.

«Американская медицина. Это просто что-то с чем-то. За девять лет здесь, в Америке, я поняла одно: даже если ты купишь самую дорогую страховку, (...) она не покроет все на 100 процентов», — заявила она.

Андерсон назвала запутанной систему медицинской страховки в США и сравнила ее с лотереей. В частности, она отметила, что американцы могут сталкиваться с ситуацией, когда через две недели после обращения в клинику им приходят дополнительные счета.

Вместе с тем блогерша похвалила качество американской медицины. «Если что-то случится, то спасать тебя будут лучшие врачи в офигенных госпиталях. Машины скорой помощи тоже быстро приезжают, помощь оказывают моментально, независимо от твоего статуса, пола, возраста, вероисповедания и наличия денег в кошельке», — заверила она.

Ранее Андерсон рассказала о проблеме с грязным воздухом в Лос-Анджелесе. По ее словам, многие люди используют дома очистители воздуха.