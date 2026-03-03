Живущая в США российская блогерша рассказала о проблеме с воздухом

Блогерша Nellifornication: В Лос-Анджелесе есть проблема с чистотой воздуха

Живущая в США российская блогерша Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, заявила, что в Лос-Анджелесе грязный воздух. Об этом она рассказал в видео на своем YouTube-канале.

«В Лос-Анджелесе есть огромная проблема с чистотой воздуха. (...) Вот эти частицы, которые летают в атмосфере, плюс особенность климата, и здесь такая дымка скапливается», — отметила блогерша.

В ролике Nellifornication также показала зрителям полку с очистителями воздуха в магазине и отметила, что многие жители Лос-Анджелеса покупают домой такие приборы. Кроме того, по ее словам, американцы приобретают приборы для измерения чистоты воздуха.

Ранее Андерсон назвала главные ошибки эмигрантов. К ним блогерша причислила в том числе ожидание, что адаптация на новом месте пройдет сама собой, и привычку сравнивать себя с местными людьми.

