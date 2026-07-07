Британская певица Лорен Беннетт ушла из жизни в возрасте 36 лет

Британская певица и танцовщица, солистка группы G.R.L. Лорен Беннетт скончалась в возрасте 36 лет. Об этом участницы коллектива сообщили в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Наши сердца разбиты, невозможно выразить, что она для нас значила. Мы всегда будем дорожить любовью и воспоминаниями, которые она нам подарила. Покойся с миром, милая Лорен», — сказано в публикации.

Причины смерти Беннетт и дата ее кончины не уточняются. 23 июня, накануне 37-го дня рождения артистки, ее коллега опубликовала в соцсетях трибьют, из которого следует, что Лорен уже не было в живых. Известно, что у певицы осталась шестилетняя дочь Харлоу.

Лорен Беннетт известна по выступлениям в составе групп Paradiso Girls and G.R.L. Она также сотрудничала с The Pussycat Dolls, will.i.am, CeeLo Green и LMFAO. Так, артистка исполнила главный хит группы — Party Rock Anthem.

Ранее сообщалось, что актриса Дейви Чейз, известная по роли злодейки Самары Морган в культовой киноленте «Звонок», умерла на 36-м году жизни. Причиной ее смерти стал СПИД.