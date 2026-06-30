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11:50, 30 июня 2026Культура

Названа причина смерти 35-летней актрисы из «Звонка» и «Лило и Стич»

Page Six: Причиной смерти 35-летней актрисы Дейви Чейз стал СПИД
Ольга Коровина

Фото: Jordan Strauss / Getty Images for Bethesda

Причиной смерти американской актрисы Дейви Чейз, известной главной ролью в хорроре «Звонок» и озвучиванием Лило в серии мультфильмов «Лило и Стич», стал СПИД. Об этом пишет Page Six со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

«Основной причиной смерти звезды фильма "Звонок" стал СПИД. В список также вошла хроническая полинаркомания», — сказано в материале.

О смерти Чейз 17 июня рассказал ее бойфренд Рой Эрнандес. До этого он создал страницу по сбору средств для тяжелобольной девушки. По его словам, врачи диагностировали у актрисы менингит и обнаружили несколько серьезных инфекций крови.

Позже в сети появились последние прижизненные кадры Дейви, жившей в трущобах Лос-Анджелеса. Знакомые артистки сообщали, что ее организм был сильно истощен, а вес составлял всего 34 килограмма. Причиной ужасного состояния здоровья стало пристрастие Чейз к алкоголю и запрещенным веществам.

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