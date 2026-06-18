В сети появилось жуткое последнее видео девочки из «Звонка» и «Лило и Стич»

Последнее видео тяжелобольной актрисы Дейви Чейз из «Звонка» и «Лило и Стич» попало в сеть

В социальных сетях появились последние прижизненные кадры актрисы Дейви Чейз, известной главной ролью в хорроре «Звонок» и озвучанием Лило в серии мультфильмов «Лило и Стич». Снимок появился в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кадр: @whitewallstuntz

Живущая последние годы в трущобах Лос-Анджелеса 35-летняя Дейви провела долгое время в больницах, проходя лечение от менингита и сепсиса. Знакомые артистки сообщали, что ее организм был сильно истощен, а вес составлял всего 34 килограмма. Виной ужасному состоянию здоровья стали пристрастия Чейз к алкоголю и запрещенным веществам.

Известно, что в прошлом году менеджер актрисы Джон Райан и ее сводная сестра даже наняли частного детектива, чтобы найти ее, однако это ничего не дало. Ее местоположение стало известно только после срочной госпитализации в критическом состоянии.

О кончине Чейз рассказал ее бойфренд Рой Эрнандес, который всего неделю назад создал страницу по сбору средств для тяжелобольной девушки.