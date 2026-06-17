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21:56, 17 июня 2026Культура

Умерла звезда фильмов ужасов «Звонок»

Deadline: 35-летняя звезда фильма «Звонок» Дэйви Чейз скончалась от менингита
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Актриса Дейви Чейз после церемонии вручения премии «Золотой глобус», 15 января 2007 года

Актриса Дейви Чейз после церемонии вручения премии «Золотой глобус», 15 января 2007 года. Фото: Max Morse / Reuters

Актриса Дейви Чейз, известная по роли злодейки Самары Морган в культовой киноленте «Звонок», умерла на 36-м году жизни. Трагическую новость сообщает американский портал Deadline.

О смерти Чейз рассказал ее бойфренд Рой Эрнандес, который всего неделю назад создал страницу по сбору средств для тяжелобольной девушки. По его словам, врачи диагностировали у девушки менингит совсем недавно. Кроме того, у нее обнаружили несколько серьезных инфекций крови.

Когда состояние Чейз оказалось критическим, медики предупредили Эрнандеса о том, что пациентке, возможно, «осталось недолго». Как отмечает парень актрисы, инфекция в организме вызвала «сепсис и привела к отказу ее организма».

Чейз начала строить актерскую карьеру еще с детства. Уже в восемь лет она поучаствовала в съемках популярного американского ситкома «Сабрина — маленькая ведьма», сериалах «Зачарованные», «Практика» и «Скорая помощь». Прорыв в кинокарьере произошел благодаря озвучке одной из главных героинь в диснеевском мультфильме «Лило и Стич» и нашумевшем фильме ужасов «Звонок».

Ранее стало известно о смерти звезды фильмов ужасов, немецкого актера Удо Кира. Он сыграл в более чем 200 картинах, среди которых «Дракула 3000», «Блейд», «Конец света», «Хэллоуин 200» и многие другие.

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