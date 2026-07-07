Появилось видео взрыва рядом с отелем Макрона в Дамаске

NAYA публикует видео взрыва рядом с отелем Макрона в Дамаске

Появилось видео взрыва рядом с отелем в Дамаске, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Кадры публикует NAYA в Telegram-канале.

На видео, снятом очевидцем, слышно сильный хлопок, после которого начинается пожар, а в небо поднимается густой столб дыма.

По данным издания, взорвался заминированный автомобиль.

Ранее сообщалось, что рядом с отелем, в котором остановился президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Сирию, произошли взрывы. В администрации Макрона сообщили, что он не слышал взрывов, направляясь на встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.