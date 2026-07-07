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11:31, 7 июля 2026Путешествия

Словакия прекратила прием заявлений на визы в России

Словакия временно прекратила прием заявлений на все визы, кроме спортивных и национальных
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Словакия временно прекратила прием заявлений на все визы в России, кроме спортивных и национальных. Об этом говорится на сайте VFS Global.

Таким образом, в июле и августе 2026 года визовый центр Словакии будет принимать заявления по цели поездки «Спорт», а также на национальные визы — например, для обучения или воссоединения с семьей. Ограничения будут действовать до конца лета.

«Запись клиентов, которые зарегистрировались на подачу заявлений на оформление шенгенских виз с иными целями поездки, будет аннулирована. Оплаченный при записи сервисный сбор будет возвращен на банковскую карту, использованную при оплате, в течение 7–15 дней, в зависимости от банка», — говорится в сообщении на сайте визового центра.

Ранее сроки оформления виз в Грецию для россиян увеличились до 45 дней. Аналогичные предупреждения выпустили визовые агентства Италии и Испании.

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