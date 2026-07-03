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14:42, 3 июля 2026Путешествия

Еще одна страна Европы увеличила сроки оформления шенгена для россиян

Сроки оформления виз в Грецию для россиян увеличились до 45 дней
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Еще одна страна Европы увеличила сроки оформления шенгена для россиян — речь идет о Греции. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале со ссылкой на сообщение визового центра.

Уточняется, что сроки рассмотрения заявления на оформление визы в страну Южной Европы для россиян увеличились до 45 дней. «Также необходимо учитывать сроки на доставку вашего заявления из города, в котором вы подаете ваше заявление, до ответственного консульства и обратно. Как только ваши документы поступят в консульство, срок рассмотрения заявления консульством составит от 15 календарных дней», — говорится в сообщении визового центра Греции.

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Аналогичные предупреждения выпустили визовые агентства Италии и Испании. Итальянский шенген россиянам приходится ждать 60 дней и более, испанский — до 45 дней. Объясняют такие сроки туристическим сезоном и резким ростом количества обращений. В испанском визовом центре BLS подчеркнули, что отсчет начинается именно с доставки бумаг в консульство, а не с даты подачи, поэтому реальные сроки ожидания могут быть больше официальных.

Ранее россиянам рекомендовали сохранять посадочные талоны при поездках в Евросоюз (ЕС). Отмечалось, что в европейских аэропортах может понадобиться доказывать использование предыдущих виз из-за того, что в ЕС полностью отказались от бумажных штампов в паспортах.

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