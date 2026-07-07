Назван самый вероятный исход четвертьфинала чемпионата мира между Испанией и Бельгией

Аналитики назвали Испанию фаворитом матча с Бельгией на чемпионате мира 2026 года

Букмекеры назвали самый вероятный исход четвертьфинала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Бельгии. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали испанцев явными фаворитами встречи с коэффициентом 1,65 на победу в основное время. Выигрыш бельгийцев оценивается коэффициентом 5,40, а ничья — в 3,90. Победа Испании с учетом дополнительного времени и пенальти доступна за 1,35 (73 процента вероятности), а Бельгии — за 3,50 (27 процентов).

Сборные Испании и Бельгии 11 раз играли между собой в официальных матчах. Бельгия побеждала трижды.

Матч чемпионата мира-2026 между Испанией и Бельгией пройдет 10 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.